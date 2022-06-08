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Хельмут Марко: Ферстаппен остаётся быстрее Переса

Хельмут Марко: Ферстаппен остаётся быстрее Переса
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот Макс Ферстаппен на данный момент остаётся самым быстрым гонщиком в команде, несмотря на недавние успехи его товарища Серхио Переса.

«Вы забываете одну вещь — Ферстаппен уже дважды сошёл с дистанции в этом году. Оба раза он был на втором месте. Если бы ему удалось набрать эти 18 очков (дважды), расстояние от Переса в зачёте было бы явно больше. Это не отменяет того факта, что Чеко проводит отличный сезон, но всё же, когда речь идёт о чистой скорости, Макс обычно быстрее», — приводит слова Марко PlanetF1.

Ранее Марко поделился мнением об австралийском пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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