Марко: Риккардо будет трудно сохранить своё место в «Макларене»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением об австралийском пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо.

«От Риккиардо я ожидал, что он будет немного ближе к Ландо Норрису на «его» трассе в Монако, но сейчас стало очень заметно, что ему не хватает уверенности и скорости. Ему будет трудно сохранить свое место в «Макларене», — приводит слова Марко Racingnews365.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, имея на счету 11 очков. Его напарник по команде, британец Ландо Норрис, занимает седьмую позицию с 48 баллами. Лидером рейтинга является Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.

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