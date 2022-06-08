Бинотто объяснил, почему не ставит перед «Феррари» задачу выиграть титул в сезоне-2022

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о том, какой концепции придерживается в развитии команды.

«Речь идёт о создании команды. Усилия, приложенные с 2017 года, были направлены на то, чтобы шаг за шагом создать правильную команду. А с правильной командой можно достичь поставленных целей и задач.

Когда я вступил в должность директора, то это была очень молодая команда. Дело не в том, что мы были молоды по возрасту — мне тогда было 50 лет. Но мы были молоды в своих ролях. Нам нужно было набраться опыта.



В 2017 году у нас были проблемы с надёжностью. Наши гонщики врезались друг в друга, но у нас также была недостаточно сильная команда с точки зрения культуры и менталитета. И, кроме того, у нас не было нужных инструментов просто потому, что мы использовали разработки, которые не работали так, как ожидалось.

В этом году мы ставили перед собой цель вновь стать конкурентоспособными. Так что наша цель – быть конкурентоспособными, а не выиграть чемпионат. Было бы абсолютно неправильно менять цель на ходу, рассуждая примерно так: «Ну, раз уж мы настолько конкурентоспособны, давайте выиграем чемпионат».

Это не значит, что мы не собираемся этого делать. Возможно, мы хотим сделать это как можно скорее, но мы по-прежнему осознаём, что для этого нужно нечто большее, чем быть конкурентоспособными. Амбиции налицо. Все в «Феррари» имеют такие амбиции. Я не думаю, что нам нужно напоминать им об этом. Гораздо важнее, чтобы они были сосредоточены на процессе совершенствования, поэтому каждая гонка — это возможность извлечь уроки и что-то построить. Важно оставаться сосредоточенным в каждой гонке», — приводит слова Бинотто BBC.