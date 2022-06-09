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Штайнер — об авариях Мика Шумахера: так не может продолжаться

Штайнер — об авариях Мика Шумахера: так не может продолжаться
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об авариях Мика Шумахера.

«Так просто не может продолжаться. Он это знает. Конечно, он хочет набрать очки, но нельзя сделать это, врезавшись в стену. Он знает это, так что нет смысла оказывать дополнительное давление и говорить ему, что он не должен попадать в аварии. Я этого не делаю. Пилоты и сами это знают. Сейчас нам нужно разобраться очень во многом. В этом спорте легко заступить за черту, особенно на таких трассах, как в Монако, Джидде, Баку, Монреале. Но я не говорю о том, что он должен быть аккуратнее, по пять раз на дню, это делает только хуже.

Мы превысили допустимые расходы на ремонт ещё в Джидде. Я бы хотел опережать график набора очков, но мы опережаем график расходов. Ограничение бюджета не проблема, проблема в самом бюджете. Проблема в том, что изготавливать запчасти становится всё сложнее.

Шасси мы починили. На самом деле само шасси почти не повреждено, но есть ведь ещё обтекатели и приклеенные детали, их нам пришлось менять. У нас нет пяти форм для обтекателей, есть только одна, так что делать их приходится по очереди, что занимает время. «Феррари» помогла нам с подвеской, потому что у нас они просто закончились. Но мы не можем просто так тратить те деньги, которые у нас есть», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.

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