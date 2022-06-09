Штайнер — об авариях Мика Шумахера: так не может продолжаться

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об авариях Мика Шумахера.
«Так просто не может продолжаться. Он это знает. Конечно, он хочет набрать очки, но нельзя сделать это, врезавшись в стену. Он знает это, так что нет смысла оказывать дополнительное давление и говорить ему, что он не должен попадать в аварии. Я этого не делаю. Пилоты и сами это знают. Сейчас нам нужно разобраться очень во многом. В этом спорте легко заступить за черту, особенно на таких трассах, как в Монако, Джидде, Баку, Монреале. Но я не говорю о том, что он должен быть аккуратнее, по пять раз на дню, это делает только хуже.
Мы превысили допустимые расходы на ремонт ещё в Джидде. Я бы хотел опережать график набора очков, но мы опережаем график расходов. Ограничение бюджета не проблема, проблема в самом бюджете. Проблема в том, что изготавливать запчасти становится всё сложнее.
Шасси мы починили. На самом деле само шасси почти не повреждено, но есть ведь ещё обтекатели и приклеенные детали, их нам пришлось менять. У нас нет пяти форм для обтекателей, есть только одна, так что делать их приходится по очереди, что занимает время. «Феррари» помогла нам с подвеской, потому что у нас они просто закончились. Но мы не можем просто так тратить те деньги, которые у нас есть», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.
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