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Юки Цунода: я больше не доверяю ФИА

Юки Цунода: я больше не доверяю ФИА
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода раскритиковал ФИА за непоследовательность в исполнении правил.

«Я больше не доверяю ФИА. Они предельно непоследовательны. Мне выписали уже четыре предупреждения, последнее — в Монако, но я до сих пор не могу понять почему. Неправильно говорить о других, но были пилоты, которые позволяли себе куда худшие вещи, и по ним даже не было разбирательства. Но в итоге ФИА в какой-то момент решает судить за отдельный компонент.

Может быть, если в будущих этапах кто-то пересечёт белую линию, его даже не накажут. Я просто придерживаюсь правил, стараясь действовать максимально безопасно, чтобы не было проблем. Не могу допустить мысль, что если в Монако Макс и Серхио пересекли белую линию, то теперь мы все можем так. Нет, судейство каждый раз отличается», — приводит слова Цуноды Motorsport.

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