Льюис Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что стал почётным гражданином Бразилии.



«У меня нет слов. Сегодня мне присвоили почётное гражданство в одном из моих любимых мест во всём мире. Спасибо, Бразилия! Люблю тебя и не дождусь встречи», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 50 очков. Его напарник по команде Джордж Расселл с 84 баллами находится на четвёртой позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.



Следующая гонка сезона-2022, Гран-при Азербайджана, состоится 12 июня.

На прошлогоднем Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон после финиша проехал по трассе с бразильским флагом в руке и вышел с ним на церемонию награждения.