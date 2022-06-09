Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брендон Хартли принёс «Тойоте» поул в «24 часах Ле-Мана»

Брендон Хартли принёс «Тойоте» поул в «24 часах Ле-Мана»
Комментарии

Новозеландский пилот «Тойоты» Брендон Хартли завоевал поул для своего экипажа в квалификации «24 часов Ле-Мана». «Тойота» под номером восемь под его управлением на 0,420 секунды оказалась быстрее другого экипажа японской команды, машиной которого в квалификации управлял японец, другой экс-пилот Формулы-1 Камуи Кобаяси.

Экипаж «Альпин» по итогам квалификации стал третьим, замкнули таблицу гиперкаров по итогам решающей части квалификации два экипажа «Гликенхаус Рейсинг».

Лучшим экипажем в категории LMP2 стал WRT под управлением Робина Фряйнса.

В категории LM GTE Pro лучшее время показал гонщик «Корветт Рейсинг» Ник Тэнди. В категории LM GTE Am лучшим стал экипаж AF Corse, машиной которого управлял французский гонщик Венсан Абриль.

Фото: Официальный сайт «24 часов Ле-Мана»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022