Брендон Хартли принёс «Тойоте» поул в «24 часах Ле-Мана»

Новозеландский пилот «Тойоты» Брендон Хартли завоевал поул для своего экипажа в квалификации «24 часов Ле-Мана». «Тойота» под номером восемь под его управлением на 0,420 секунды оказалась быстрее другого экипажа японской команды, машиной которого в квалификации управлял японец, другой экс-пилот Формулы-1 Камуи Кобаяси.
Экипаж «Альпин» по итогам квалификации стал третьим, замкнули таблицу гиперкаров по итогам решающей части квалификации два экипажа «Гликенхаус Рейсинг».
Лучшим экипажем в категории LMP2 стал WRT под управлением Робина Фряйнса.
В категории LM GTE Pro лучшее время показал гонщик «Корветт Рейсинг» Ник Тэнди. В категории LM GTE Am лучшим стал экипаж AF Corse, машиной которого управлял французский гонщик Венсан Абриль.
Фото: Официальный сайт «24 часов Ле-Мана»
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