Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 12 июня, на уличной трассе в Баку состоится гонка восьмого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.
После семи первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Начало гонки Формулы-1 запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2022. Онлайн-трансляция гонки
Комментарии
- 12 июня 2022
-
10:00
-
09:53
-
00:44
-
00:40
- 11 июня 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:42
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:50
-
20:57
-
20:51
-
20:38
-
20:38
-
20:11
-
19:58
-
19:48
-
19:24
-
18:29
-
18:02
-
17:51
-
17:36
-
17:03
-
15:43
-
15:16
-
15:15
-
14:30
-
14:17
-
13:33
-
12:42
-
11:55
Партнерский контент