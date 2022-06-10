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Боттас: трасса показалась мне более ухабистой, чем в прошлом году

Боттас: трасса показалась мне более ухабистой, чем в прошлом году
Валттери Боттас
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас показал 15-й результат по итогам второй свободной практики Гран-при Азербайджана Формулы-1, но надеется на прогресс в субботу.

«Сначала сцепление и баланс оставляли желать лучшего, но по ходу дня мы смогли прибавить. Трасса показалась мне немного более ухабистой, чем в прошлом году, но беспокоиться не о чем – к счастью, у нас нет проблем с раскачкой машины. Мы активно работали с настройками, и в конце дня машина вела себя гораздо лучше.

Уверен, завтра мы сможем добиться от неё большей скорости. А сегодня я и сам не избежал ошибок, в том числе в последней попытке во второй сессии, которую я начал очень хорошо, но заблокировал резину и потерял круг.

Как обычно, результаты в средней группе команд очень плотные, но я уверен – ночью мы найдём возможность сделать шаг вперёд. С оптимизмом жду квалификации и продолжения уикенда», – цитирует Боттаса F1News.

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