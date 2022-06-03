Боттас надеется, что трасса в Баку подойдёт «Альфа Ромео» лучше, чем Монако

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выразил надежду, что автодром в Баку больше подойдёт его машине, чем городская трасса в Монако.



«Думаю, что сейчас очень важно понять, что произошло. Я чувствую, что дело в механических недостатках, наша машина не совсем подходит к поворотам в Монако. Думаю, что на трассе в Баку повороты больше похожи на стандартные. Там больше поворотов под прямым углом, не так много поворотов в духе Монако, за исключением старого города. Думаю, это подойдёт нам лучше», — приводит слова Боттаса RaceFans.



В гонке Гран-при Монако Боттас пришёл к финишу на девятой позиции.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Боттас в настоящее время занимает восьмое место. После семи Гран-при в его активе 40 очков. Напарник Валттери китайский гонщик Гуаньюй Чжоу – на 18-й позиции с одним баллом. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.