Боттас надеется, что трасса в Баку подойдёт «Альфа Ромео» лучше, чем Монако

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выразил надежду, что автодром в Баку больше подойдёт его машине, чем городская трасса в Монако.
«Думаю, что сейчас очень важно понять, что произошло. Я чувствую, что дело в механических недостатках, наша машина не совсем подходит к поворотам в Монако. Думаю, что на трассе в Баку повороты больше похожи на стандартные. Там больше поворотов под прямым углом, не так много поворотов в духе Монако, за исключением старого города. Думаю, это подойдёт нам лучше», — приводит слова Боттаса RaceFans.
В гонке Гран-при Монако Боттас пришёл к финишу на девятой позиции.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Боттас в настоящее время занимает восьмое место. После семи Гран-при в его активе 40 очков. Напарник Валттери китайский гонщик Гуаньюй Чжоу – на 18-й позиции с одним баллом. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.
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