Вести выиграл спринт Формулы-2 в Азербайджане, опередив Дарувалу на 0,3 сек

Датский пилот Фредерик Вести одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Азербайджане. Второй результат показал индийский гонщик Джехан Дарувала, представляющий команду «Према». Тройку сильнейших замкнул новозеландец Лиам Лоусон («Карлин»).



Формула-2. Азербайджан. Спринтерская гонка:



1. Фредерик Вести («АРТ») – 21 круг.

2. Джехан Дарувала («Према») +0,3.

3. Лиам Лоусон («Карлин») +1,1.

4. Маркус Армстронг («Хайтек») +1,5.

5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +1,7.

6. Логан Сарджент («Карлин») +2,1.

7. Тео Пуршер («АРТ») +2,6.

8. Аюму Иваса («ДАМС») +3,2.

9. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +5,4.

10. Рой Ниссани («ДАМС») +7,3.