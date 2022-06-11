Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вести выиграл спринт Формулы-2 в Азербайджане, опередив Дарувалу на 0,3 сек

Вести выиграл спринт Формулы-2 в Азербайджане, опередив Дарувалу на 0,3 сек
Комментарии

Датский пилот Фредерик Вести одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Азербайджане. Второй результат показал индийский гонщик Джехан Дарувала, представляющий команду «Према». Тройку сильнейших замкнул новозеландец Лиам Лоусон («Карлин»).

Формула-2. Азербайджан. Спринтерская гонка:

1. Фредерик Вести («АРТ») – 21 круг.
2. Джехан Дарувала («Према») +0,3.
3. Лиам Лоусон («Карлин») +1,1.
4. Маркус Армстронг («Хайтек») +1,5.
5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +1,7.
6. Логан Сарджент («Карлин») +2,1.
7. Тео Пуршер («АРТ») +2,6.
8. Аюму Иваса («ДАМС») +3,2.
9. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +5,4.
10. Рой Ниссани («ДАМС») +7,3.

Формула-2 2022. Этап 6, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка 1 (21 круг)
11 июня 2022, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Фредерик Вести
ART Grand Prix
48:36.014
2
Джехан Дарувала
Prema Racing
+0.380
3
Лиам Лоусон
Carlin
+1.102
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022