Вести выиграл спринт Формулы-2 в Азербайджане, опередив Дарувалу на 0,3 сек
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Датский пилот Фредерик Вести одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Азербайджане. Второй результат показал индийский гонщик Джехан Дарувала, представляющий команду «Према». Тройку сильнейших замкнул новозеландец Лиам Лоусон («Карлин»).
Формула-2. Азербайджан. Спринтерская гонка:
1. Фредерик Вести («АРТ») – 21 круг.
2. Джехан Дарувала («Према») +0,3.
3. Лиам Лоусон («Карлин») +1,1.
4. Маркус Армстронг («Хайтек») +1,5.
5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +1,7.
6. Логан Сарджент («Карлин») +2,1.
7. Тео Пуршер («АРТ») +2,6.
8. Аюму Иваса («ДАМС») +3,2.
9. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +5,4.
10. Рой Ниссани («ДАМС») +7,3.
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