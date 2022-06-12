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Тост предположил, что Гасли останется в «Альфа Таури» в 2023 году

Тост предположил, что Гасли останется в «Альфа Таури» в 2023 году
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о перспективах Пьера Гасли остаться в команде на следующий сезон.

«У Пьера действующий контракт, так что я предполагаю, что Пьер останется в «Альфа Таури» в следующем году. Всегда есть определённые возможности. Качества, которые демонстрирует Пьер, заставляют меня поверить, что его ждёт золотое будущее в Формуле-1. Сейчас мы должны предоставить ему хорошую машину, и тогда у него вообще не будет причин менять команду в какой-то момент», — приводит слова Франца Тоста Nextgen-Auto.

Действующий контракт Гасли с «Альфа Таури» заканчивается в конце 2023 года. На прошлой неделе стало известно, что Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на два сезона, что закрыло для французского гонщика дорогу к возвращению в старшую команду австрийского концерна в ближайшее время.

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