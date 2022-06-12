Алонсо побьёт рекорд Михаэля Шумахера после ГП Азербайджана

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо близок к тому, чтобы побить рекорд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера. Это должно случиться сегодня, 12 июня, на Гран-при Азербайджана.



С момента дебюта Фернандо в Формуле-1, который состоялся 2001 году, прошло 7 770 дней. Показатель Шумахера, который выступал с 1991 по 2012 год, составлял 7 763 дня.



Начало гонки Гран-при Азербайджана запланировано на 14:00 мск. С поул-позиции будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат во вчерашней квалификации продемонстрировал Серхио Перес из команды «Ред Булл». Топ-3 замкнул напарник Переса по «Ред Булл», лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

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