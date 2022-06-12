Шарль Леклер сделал заявление после своего схода в гонке Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственный сход в гонке Гран-при Азербайджана. Шарль был вынужден сойти с дистанции из-за поломки мотора, случившейся на прямой в конце 21-го круга. В тот момент Леклер лидировал в заезде.
«Как же это больно, нам действительно нужно разобраться с этим вопросом, чтобы такое больше не повторилось. Я действительно не могу найти правильных слов, чтобы описать случившееся. Это очень, очень разочаровывает. Я не знаю, но нам нужно разобраться с этим», — приводит слова Леклера Sky Sports.
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки в Баку, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2022. Онлайн-трансляция гонки.
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