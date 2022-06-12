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Формула-1 Гран-при Азербайджана: онлайн-трансляция гонки 12 июня, главные события

В Баку первая мощная авария дня: один из болидов взлетел над трассой Ф-1. LIVE
Дмитрий Захарченко
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«Феррари» опять на поуле, но сможет ли Леклер сохранить лидерство на трассе, где всегда полно событий?

Впереди одна из самых непредсказуемых гонок в календаре Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Длинная стартовая прямая, стены рядом с трассой, отсутствие зон вылета во многих поворотах — с такими ингредиентами гонки Ф-1 практически всегда получаются очень интересными. Как выйдет на сей раз? Давайте следить вместе в нашем лайве воскресенья, в ходе которого мы расскажем не только о главных событиях гонки Формулы-1 (её старт в 14:00 мск), но и о подготовке к ней, а также о заездах Формулы-2.

Гонка Формулы-2 началась с аварии
Live Дмитрий Захарченко

Армстронг так и не смог пройти Лоусона до пит-стопов — Лиам вместе с Хаугером первым поехал в боксы. Причём из-за заминки с проездом другой машины Лоусон выехал из боксов позади Хаугера.

10:28 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар покинул боксы — заезд продолжается в боевом режиме. Випс на рестарте почти сразу уехал от преследователей, а вот Лоусону пришлось побороться с Армстронгом в первом повороте. Дальше идут Хаугер, Сарджент, Версхор, Дарувала и Другович.

10:18 Дмитрий Захарченко

Гонка Формулы-2 началась с аварии

Стартовала гонка Ф-2, и сразу выезжает автомобиль безопасности: контакт между Оливером Колдуэллом и Амори Корделом — и довольно сильный, одна из машин взлетела в воздух! В лидерах удержались Випс и Лоусон, а на третью позицию, опередив Хаугера, вышел Армстронг. Лидер чемпионата Другович занимает восьмую позицию.

Фото: twitter.com/Formula2

10:12 Дмитрий Захарченко

Пилоты ушли на прогревочный круг — почти всё готово к старту основной гонки шестого Ф-2. Из топ-3 стартуют пилоты молодёжной программы «Ред Булл»: Юри Випс, Лиам Лоусон и Деннис Хаугер.

10:06 Евгений Кустов

Доброе утро! Первые воскресные новости:
— В Баку отличная погода, никаких намёков на дождь;
— Старт гонки Формулы-2 отложен на пять минут. Почему — не совсем понятно. В любом случае, поедут уже совсем скоро — в 10:10 мск.

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