«Феррари» опять на поуле, но сможет ли Леклер сохранить лидерство на трассе, где всегда полно событий?

В Баку первая мощная авария дня: один из болидов взлетел над трассой Ф-1. LIVE

Впереди одна из самых непредсказуемых гонок в календаре Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Длинная стартовая прямая, стены рядом с трассой, отсутствие зон вылета во многих поворотах — с такими ингредиентами гонки Ф-1 практически всегда получаются очень интересными. Как выйдет на сей раз? Давайте следить вместе в нашем лайве воскресенья, в ходе которого мы расскажем не только о главных событиях гонки Формулы-1 (её старт в 14:00 мск), но и о подготовке к ней, а также о заездах Формулы-2.