Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Перес — второй, Леклер сошёл

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победителем этапа стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошёл с дистанции из-за поломки двигателя, которая произошла на прямой в конце 21-го круга. На тот момент Леклер являлся лидером заезда.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Азербайджана:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 51 круг.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,823.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +45,995.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.11,679.

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.17,299.

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.24,099.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.28,596.

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.32,207.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1.32,556.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1.48,184.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.



Сошли:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Кевин Магнуссен («Хаас»)

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

Шарль Леклер («Феррари»)

Карлос Сайнс («Феррари»).