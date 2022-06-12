Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Перес — второй, Леклер сошёл

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победителем этапа стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошёл с дистанции из-за поломки двигателя, которая произошла на прямой в конце 21-го круга. На тот момент Леклер являлся лидером заезда.
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.
Формула-1. Гран-при Азербайджана:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 51 круг.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,823.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +45,995.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.11,679.
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.17,299.
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.24,099.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.28,596.
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.32,207.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1.32,556.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.48,184.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
Сошли:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)
Шарль Леклер («Феррари»)
Карлос Сайнс («Феррари»).
- 12 июня 2022
-
16:42
-
16:35
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:41
-
15:18
-
14:53
-
14:42
-
13:58
-
13:52
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:34
-
11:21
-
11:11
-
10:00
-
09:53
-
00:44
-
00:40
- 11 июня 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:42
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:50
-
20:57
-
20:51