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Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Перес — второй, Леклер сошёл

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Перес — второй, Леклер сошёл
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В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победителем этапа стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошёл с дистанции из-за поломки двигателя, которая произошла на прямой в конце 21-го круга. На тот момент Леклер являлся лидером заезда.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Азербайджана:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 51 круг.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,823.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +45,995.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.11,679.
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.17,299.
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.24,099.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.28,596.
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.32,207.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1.32,556.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.48,184.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

Сошли:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)
Шарль Леклер («Феррари»)
Карлос Сайнс («Феррари»).

Формула-1 2022. Этап 8, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
12 июня 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:05.941
2
Серхио Перес
Red Bull
+20.823
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+45.995
Комментарии
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