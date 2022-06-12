Кирилл Смаль завоевал первый в сезоне-2022 подиум в испанской Формуле-4

На автодроме имени Рикардо Тормо в Честе близ Валенсии состоялся третий этап испанской Формулы-4, и одним из призёров уикенда стал российский гонщик Кирилл Смаль, который завоевал третье место в заключительном заезде.
Этап прошёл при доминировании болгарского пилота Николы Цолова, который первенствовал в каждой из трёх гонок, причём ни разу отрыв победителя не составил менее четырёх секунд. Цолов, таким образом, из девяти прошедших в сезоне-2022 заездов выиграл шесть и уверенно лидирует в чемпионате, опережая своих главных соперников — Тимотеуша Кухарчика и Хью Бартера.
Лучшим из россиян в этот уикенд стал Кирилл Смаль, который в первой гонке прорвался на седьмое место, во второй стал пятым, а в третьем заезде занял третью позицию, завоевав первый в сезоне-2022 подиум. За счёт этого успеха Смаль держится в общем зачёте на восьмой позиции, причём отставание от четвёртого места — всего восемь баллов.
Другим россиянам набрать очков в этот уикенд не удалось. Так, для Максима Архангельского лучшим результатом стало 15-е место в первой гонке (во второй он был 20-м, в третьей — 21-м), Владислав Рябов расположился в протоколах на 21-й и 19-й позициях, не финишировав в последней гонке, в то время как Мирон Пингасов лишь в заключительном заезде смог преодолеть дистанцию — 16-е место. Мирон, отметим, держится в общем зачёте на 13-й позиции, в то время как Архангельский и Рябов очков ещё не набирали.
Следующий этап испанской Формулы-4 пройдёт 8-9 июля на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.
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