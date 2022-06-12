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Хельмут Марко высказался о предстоящих штрафах Шарля Леклера

Хельмут Марко высказался о предстоящих штрафах Шарля Леклера
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победный дубль команды на этапе Гран-при в Азербайджане.

Напомним, по итогам гонки победителем стал чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса». Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер сошли с дистанции, причём для монегаска очередная проблема с мотором может привести к уже скорому получению штрафов.

«Мы хотим честной борьбы, хотя у Леклера уже третий двигатель. Всё это не очень хорошо для «Феррари», учитывая грядущие санкции на стартовой решётке. А мы ведь только начали сезон. В целом нам слегка не повезло, у Леклера был слипстрим от Переса на первых кругах, из-за чего Макс не сразу смог обойти его. Но потом произошло то, чего мы и ожидали», – приводит слова Марко ServusTV.

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