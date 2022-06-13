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Боттас: с машиной в Баку было что-то не так. Чжоу был на секунду быстрее меня

Боттас: с машиной в Баку было что-то не так. Чжоу был на секунду быстрее меня
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу итогов Гран-при Азербайджана.

«Мы приехали сюда за очками, а уехали без них, так что я явно не очень доволен тем, как прошёл наш уикенд. Сегодня было ощущение, что гонка оказалась очень длинной, поскольку нам не хватало темпа. Я считаю, что с машиной было что-то не так, и нам нужно это изучить.

С пятницы на субботу произошла одна вещь: мы как будто потеряли сцепление с трассой, что немного странно, потому что с теми деталями, которые мы поменяли, сцепление с трассой должно было увеличиться. Так что нам нужно выяснить, что пошло не так.

У меня не было шансов сравниться со временем круга Чжоу сегодня, он был в другой лиге, почти на секунду быстрее, что для меня довольно странно», – приводит слова Боттаса Motorsport Week.

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