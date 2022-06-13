Глок раскритиковал Штайнера за публичные претензии к Шумахеру

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказался о проблемах гонщика «Хааса» Мика Шумахера. В нынешнем сезоне его дела складываются неважно. Более того, руководитель команды Гюнтер Штайнер уже публично критиковал немца.
«Команда тоже допускала ошибки. Думаю, что несправедливо критиковать лишь его. В Барселоне «Хаас» поменял коробку передач. Насколько я знаю, там были допущены ошибки. Конечно, сам Мик тоже должен был ошибаться меньше. Но он это знает и сам, уверен, что он проанализирует свои промахи.
Что касается Штайнера, то у меня никогда не было босса в Формуле-1, который бы меня критиковал прилюдно. Мне повезло в этом плане. Мне претензии говорили в лицо, а не через прессу. Я также все свои претензии озвучивал внутри команды, таким же образом поступает и Мик. Он очень честен со своей командой. А так, он мог бы тоже говорить много вещей публично, чтобы оправдать себя», — цитирует Глока AutoBild.
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