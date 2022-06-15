Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли рассказал о весёлом полете из Баку вместе с Ферстаппеном

Пьер Гасли рассказал о весёлом полете из Баку вместе с Ферстаппеном
Пьер Гасли
Комментарии

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли оценил выступление команды на Гран-при Азербайджана и поделился впечатлениями от возвращения из Баку вместе с победителем гонки Максом Ферстаппеном.

«Я возвращался домой из Баку вместе с Максом, и, поскольку он выиграл гонку, полёт получился довольно весёлым. Я был чрезвычайно доволен нашим уикендом в Баку – шестое место на стартовой решётке и итоговое пятое в гонке. Это был идеальный уикенд, с отличной стратегией и пит-стопами, прекрасным стартом и высокой скоростью. Очень рад за всю команду, ведь в последних гонках нам не слишком везло. Было тяжело, но мы держались вместе, продолжали работать, и в итоге это принесло свои плоды», – цитирует французского гонщика пресс-служба «Альфа Таури».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022