Пьер Гасли рассказал о весёлом полете из Баку вместе с Ферстаппеном

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли оценил выступление команды на Гран-при Азербайджана и поделился впечатлениями от возвращения из Баку вместе с победителем гонки Максом Ферстаппеном.



«Я возвращался домой из Баку вместе с Максом, и, поскольку он выиграл гонку, полёт получился довольно весёлым. Я был чрезвычайно доволен нашим уикендом в Баку – шестое место на стартовой решётке и итоговое пятое в гонке. Это был идеальный уикенд, с отличной стратегией и пит-стопами, прекрасным стартом и высокой скоростью. Очень рад за всю команду, ведь в последних гонках нам не слишком везло. Было тяжело, но мы держались вместе, продолжали работать, и в итоге это принесло свои плоды», – цитирует французского гонщика пресс-служба «Альфа Таури».