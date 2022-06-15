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Экс-пилот Ф-1: мне не нравится, что Вольф извиняется перед Хэмилтоном после каждой гонки

Экс-пилот Ф-1: мне не нравится, что Вольф извиняется перед Хэмилтоном после каждой гонки
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Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос высказался об отношении «Мерседеса» к своему пилоту, семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону.

«Мне не нравится тот факт, что Тото продолжает извиняться перед Хэмилтоном после каждой гонки из-за плохой машины. Его товарищ по команде финишировал на 20 секунд раньше и оказался на пьедестале почёта. И он не жалуется. Это особенно плохой год для Льюиса со всех сторон, но я не думаю, что команда помогает ему, защищая его таким образом», — написал Дорнбос в своей колонке на TopGear.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 62 очка. У его товарища по команде Джорджа Расселла, занимающего четвёртую позицию, 99 баллов.

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