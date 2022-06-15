Магнуссен не рассчитывает, что проблема дельфинирования будет решена к Гран-при Канады
Поделиться
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что не рассчитывает на решение проблемы дельфинирования к следующему Гран-при. По словам Магнуссена, на трассе в Монреале, где пройдёт Гран-при Канады, пилотам вновь будет сложно.
«Монреаль — классное место. Это отличная трасса, уникальная. Это некий гибрид, уличная трасса, мне она нравится. Но она холмистая, поэтому будет странно рассчитывать, что машина будет сильно прижата к земле. Будет сложно, это вызов, но очень интересный.
Конечно, цель — набрать очки. Я думаю, что наша машина позволяет бороться за них», — цитирует Магнуссена F1i.
Ранее многие пилоты жаловались на проблемы дельфинирования. Глава «Мерседеса» Тото Вольф даже не исключал, что пилот команды Льюис Хэмилтон пропустит этап в Монреале.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
20:40
-
20:20
-
19:01
-
17:29
-
17:14
-
16:09
-
15:57
-
15:31
-
14:36
-
13:59
-
13:43
-
13:22
-
12:28
-
11:50
-
10:50
-
10:12
-
09:32
-
00:31
-
00:19
- 14 июня 2022
-
23:58
-
23:31
-
21:47
-
21:39
-
21:12
-
20:34
-
20:18
-
19:06
-
19:03
-
18:01
-
17:58
-
17:46
-
16:53
-
16:46
-
16:32
-
15:26
Партнерский контент