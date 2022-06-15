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Магнуссен не рассчитывает, что проблема дельфинирования будет решена к Гран-при Канады

Магнуссен не рассчитывает, что проблема дельфинирования будет решена к Гран-при Канады
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что не рассчитывает на решение проблемы дельфинирования к следующему Гран-при. По словам Магнуссена, на трассе в Монреале, где пройдёт Гран-при Канады, пилотам вновь будет сложно.

«Монреаль — классное место. Это отличная трасса, уникальная. Это некий гибрид, уличная трасса, мне она нравится. Но она холмистая, поэтому будет странно рассчитывать, что машина будет сильно прижата к земле. Будет сложно, это вызов, но очень интересный.

Конечно, цель — набрать очки. Я думаю, что наша машина позволяет бороться за них», — цитирует Магнуссена F1i.

Ранее многие пилоты жаловались на проблемы дельфинирования. Глава «Мерседеса» Тото Вольф даже не исключал, что пилот команды Льюис Хэмилтон пропустит этап в Монреале.

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