«Ощущение, будто ты — баскетбольный мяч». Даниэль Риккардо высказался о дельфинировании

Пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо высказался об активно обсуждаемой в последнее время проблеме дельфинирования. Напомним, ранее на Гран-при Азербайджана семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон с трудом закончил гонку из-за болей в спине.
«Я боюсь проходить через то же, что и остальные, потому что, если честно, мне было плохо в гонке. Пришлось потерпеть. Это, попросту говоря, болезненно. Это больно и, как мне кажется, неестественно. Если говорить буквально, то складывается ощущение, будто ты баскетбольный мяч, который ведут близко к земле. Казалось, будто меня вёл Стефен Карри. И это, без сомнений, ненормально», – приводит слова пилота издание The Race.
Ранее мнением о проблеме дельфинирования поделился руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.
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