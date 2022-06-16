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Валттери Боттас: мы предприняли меры, чтобы начать Гран-при Канады с чистого листа

Валттери Боттас: мы предприняли меры, чтобы начать Гран-при Канады с чистого листа
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями от Гран-при Канады, который пройдёт в грядущие выходные. Финский гонщик заявил, что ему и команде нужно разобраться с причинами проблем, которые у него возникли во время Гран-при Азербайджана. Тогда после гонки Боттас заявил, что машине не хватало темпа.

«Здорово вернуться в Канаду после долгого перерыва. Сюда всегда приятно приезжать, видеть, как нас приветствуют фанаты.

Прошлая гонка была тяжёлой для нас. После Гран-при Азербайджана мы провели несколько дней, чтобы понять, что там пошло не так. Мы предприняли меры, чтобы начать новый Гран-при с чистого листа и вновь быть конкурентоспособными.

Мы хорошо знаем трассу в Монреале, хоть и впервые выступим на ней на новой машине», — цитирует Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».

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