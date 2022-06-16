Валттери Боттас: мы предприняли меры, чтобы начать Гран-при Канады с чистого листа

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями от Гран-при Канады, который пройдёт в грядущие выходные. Финский гонщик заявил, что ему и команде нужно разобраться с причинами проблем, которые у него возникли во время Гран-при Азербайджана. Тогда после гонки Боттас заявил, что машине не хватало темпа.
«Здорово вернуться в Канаду после долгого перерыва. Сюда всегда приятно приезжать, видеть, как нас приветствуют фанаты.
Прошлая гонка была тяжёлой для нас. После Гран-при Азербайджана мы провели несколько дней, чтобы понять, что там пошло не так. Мы предприняли меры, чтобы начать новый Гран-при с чистого листа и вновь быть конкурентоспособными.
Мы хорошо знаем трассу в Монреале, хоть и впервые выступим на ней на новой машине», — цитирует Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».
- 16 июня 2022
-
11:34
-
11:11
-
10:24
-
09:46
-
09:18
-
01:30
-
00:41
-
00:35
- 15 июня 2022
-
23:53
-
22:37
-
22:37
-
22:04
-
20:56
-
20:40
-
20:20
-
19:01
-
17:29
-
17:14
-
16:09
-
15:57
-
15:31
-
14:36
-
13:59
-
13:43
-
13:22
-
12:28
-
11:50
-
10:50
-
10:12
-
09:32
-
00:31
-
00:19
- 14 июня 2022
-
23:58
-
23:31
-
21:47