Тимо Глок: Хэмилтон контролировал напарников, но Расселл совсем другого калибра

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок рассказал, что его беспокоит текущая форма Льюиса Хэмилтона.
«Можно прислушаться к голосу Льюиса на радио, он часто говорит о вещах, которые его не устраивают. В этом году у него многое не складывается и Хэмилтон начинает ошибаться. Я думаю, что в его голове происходит много вещей, ведь он ещё не сталкивался с ситуацией, когда оказывается в роли догоняющего. Хэмилтон всегда контролировал напарников, но Джордж Расселл — пилот совсем другого калибра. Ещё неизвестно, как всё будет развиваться, когда «Мерседес» снова начнёт бороться за победы», — цитирует Глока Auto Bild.
Джордж Расселл на данный момент располагается на четвёртом месте в общем зачёте, набрав 99 очков. Хэмилтон — на шестом месте, у него 62 очка.
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