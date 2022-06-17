Тимо Глок: Хэмилтон контролировал напарников, но Расселл совсем другого калибра

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок рассказал, что его беспокоит текущая форма Льюиса Хэмилтона.



«Можно прислушаться к голосу Льюиса на радио, он часто говорит о вещах, которые его не устраивают. В этом году у него многое не складывается и Хэмилтон начинает ошибаться. Я думаю, что в его голове происходит много вещей, ведь он ещё не сталкивался с ситуацией, когда оказывается в роли догоняющего. Хэмилтон всегда контролировал напарников, но Джордж Расселл — пилот совсем другого калибра. Ещё неизвестно, как всё будет развиваться, когда «Мерседес» снова начнёт бороться за победы», — цитирует Глока Auto Bild.



Джордж Расселл на данный момент располагается на четвёртом месте в общем зачёте, набрав 99 очков. Хэмилтон — на шестом месте, у него 62 очка.

Новость по теме Вольф: Хэмилтон — один из лучших пилотов в истории