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Вольф: Хэмилтон — один из лучших пилотов в истории

Вольф: Хэмилтон — один из лучших пилотов в истории
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопросы о спаде Льюиса Хэмилтона и заступился за пилота.

«Потерял ли он уверенность в себе? Не думаю. Хэмилтон — один из лучших пилотов в истории. После гонки в Абу-Даби и доминирования в финальной трети прошлого сезона прошло только четыре месяца. Невозможно потерять способности за это время. И Хэмилтон, и Расселл действуют профессионально. Им дали машину, которая уступает конкурентам, и они стараются развивать её, просто пошли в разных направлениях. Не думаю, что тут можно уверенно говорить, что Джордж превосходит Льюиса или наоборот», — цитирует Вольфа PlanetF1.

Джордж Расселл набрал 99 очков с начала сезона и располагается на четвёртом месте в общем зачёте. У Льюиса Хэмилтона 62 очка и шестое место.

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