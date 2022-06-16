Вольф: Хэмилтон — один из лучших пилотов в истории

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопросы о спаде Льюиса Хэмилтона и заступился за пилота.



«Потерял ли он уверенность в себе? Не думаю. Хэмилтон — один из лучших пилотов в истории. После гонки в Абу-Даби и доминирования в финальной трети прошлого сезона прошло только четыре месяца. Невозможно потерять способности за это время. И Хэмилтон, и Расселл действуют профессионально. Им дали машину, которая уступает конкурентам, и они стараются развивать её, просто пошли в разных направлениях. Не думаю, что тут можно уверенно говорить, что Джордж превосходит Льюиса или наоборот», — цитирует Вольфа PlanetF1.



Джордж Расселл набрал 99 очков с начала сезона и располагается на четвёртом месте в общем зачёте. У Льюиса Хэмилтона 62 очка и шестое место.