Чжоу прокомментировал первое в карьере попадание в третий сегмент квалификации

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал десятое место по итогам квалификации Гран-при Канады.
«Очень рад пройти в третий сегмент, особенно с учётом того, что это была моя первая полностью дождевая квалификация в Формуле-1. Проснувшись утром и выглянув в окно, я понял, что в этот день может случиться всё что угодно. В этом году мы были близки к выходу в финал квалификации, но я не ожидал, что мне удастся добиться этого в Монреале, на совершенно новой для меня трассе. Тем не менее мы показывали высокую скорость и хороший прогресс в течение сезона – и вот результат.
Мне нравилось ездить в таких условиях, с дополнительным давлением на нас, пилотов, потому что любая незначительная ошибка может повлиять на скорость. Сегодня пришлось по-настоящему трудно, трасса была скользкой, практически не видно было других гонщиков впереди. Я счастлив, что смог отдать все силы. Мои круги в третьем сегменте получились немного грязными, но я рад, что сумел выжать из машины максимум. Что касается гоночного темпа, то в прошлом мы всегда сильно выступали в сухих условиях. Так что завтра я постараюсь полностью выложиться и побороться за очки», – приводит слова китайского гонщика пресс-служба «Альфа Ромео».
Чжоу замкнул десятку сильнейших по итогам квалификации Гран-при Формулы-1 и впервые в карьере попал в третий сегмент.
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