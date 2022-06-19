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Хэмилтон был близок к переходу на слики вслед за Расселлом в квалификации Гран-при Канады

Хэмилтон был близок к переходу на слики вслед за Расселлом в квалификации Гран-при Канады
Льюис Хэмилтон
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был близок к тому, чтобы присоединиться к своему напарнику по команде Джорджу Расселлу и перейти на сликовые шины перед своим последним заездом в третьем сегменте квалификации Гран-при Канады.

«Трасса высыхала довольно быстро. На ней определённо были места, которые выглядели сухими. Но для меня такой ход выглядел слишком рискованным, особенно с учётом температуры. Поэтому мы решили остаться на промежуточных шинах. Естественно, я считаю, что решение оказалось верным», – приводит слова британца RaceFans.

Решение перейти на слики обернулось неприятными последствиями для Джорджа Расселла, который врезался в барьер в начале первого круга. Хэмилтон, который остался на промежуточных шинах, занял четвёртое место на стартовой решётке в Монреале, добившись своего наивысшего результата в квалификациях в этом году.

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