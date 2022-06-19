Хэмилтон был близок к переходу на слики вслед за Расселлом в квалификации Гран-при Канады

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был близок к тому, чтобы присоединиться к своему напарнику по команде Джорджу Расселлу и перейти на сликовые шины перед своим последним заездом в третьем сегменте квалификации Гран-при Канады.
«Трасса высыхала довольно быстро. На ней определённо были места, которые выглядели сухими. Но для меня такой ход выглядел слишком рискованным, особенно с учётом температуры. Поэтому мы решили остаться на промежуточных шинах. Естественно, я считаю, что решение оказалось верным», – приводит слова британца RaceFans.
Решение перейти на слики обернулось неприятными последствиями для Джорджа Расселла, который врезался в барьер в начале первого круга. Хэмилтон, который остался на промежуточных шинах, занял четвёртое место на стартовой решётке в Монреале, добившись своего наивысшего результата в квалификациях в этом году.
- 19 июня 2022
-
16:39
-
16:08
-
16:00
-
15:48
-
15:38
-
14:05
-
13:20
-
11:56
-
11:09
-
11:04
-
10:25
-
10:07
-
09:48
-
09:47
-
09:34
-
02:42
-
02:30
-
02:26
-
02:20
-
01:10
-
01:08
-
00:48
-
00:47
-
00:27
- 18 июня 2022
-
23:38
-
22:25
-
21:32
-
21:15
-
21:15
-
20:45
-
20:25
-
19:54
-
18:55
-
18:34
-
18:17