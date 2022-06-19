«Хонда» впервые за 40 лет не набрала очков на Гран-при MotoGP

На завершившемся Гран-при MotoGP в Германии гонщик Штефан Брадль, выступающий за команду Honda, установил исторический антирекорд. Немец финишировал последним, заняв 16-е место и тем самым не попав в очковую зону. Отметим, что Honda ни разу не завершала Гран-при с нулём очков, начиная с этапа в Испании в 1982 году.



Причиной же такого результата стала техническая проблема. Брадль, заменивший травмированного шестикратного победителя чемпионата, испанца Марка Маркеса, испытал трудности с управлением из-за нагрева мотоцикла.



«Печальный день. У меня были серьёзные проблемы с управлением из-за жары. Я не мог нормально тормозить — так сильно нагревалась моя рука», – приводит слова гонщика издание Motorsport Italia.