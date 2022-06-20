Хэмилтон: Ферстаппен не знает, о чём я говорю

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на комментарий Макса Ферстаппена относительно проблем с эффектом дельфинирования.



Ферстаппен заявил, что гонщикам «Мерседеса» стоит говорить за себя, а не прикрываться разговорами о здоровье всех пилотов. Комментируя предстоящий Гран-при Великобритании, Льюис заодно ответил Ферстаппену.



«Думаю, что мы лучше в средних и скоростных поворотах, чем в медленных, но у нас подпрыгивает машина. Ферстаппен не знает о чём я говорю, но зато знает Карлос, так что будет интересно. Рад, что мы вернёмся в Великобританию. Сейчас отличная погода и надеюсь, что в гонке будет так же», — ответил Льюис Хэмилтон после завершения Гран-при Канады.



После завершения квалификации Гран-при Канады руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал своих коллег Кристиана Хорнера и Маттиа Бинотто и назвал их поведение жалким и неискренним. Ранее боссы «Феррари» и «Ред Булл» неоднозначно высказывались о введении новой директивы от ФИА, которая призвана бороться с эффектом дельфинирования.



Макс Ферстаппен финишировал первым на Гран-при Канады и ещё сильнее оторвался в общем зачёте пилотов. Льюис Хэмилтон показал третий результат.