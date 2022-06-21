Мазепин отреагировал на слова инженера «Хааса», что не набрал бы очков в нынешнем сезоне

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин прокомментировал слова главного гоночного инженера команды «Хаас» Аяо Комацу. Ранее Комацу заявил, что если бы в «Хаасе» в 2022 году выступали Никита и Мик Шумахер, то команда не набрала бы ни одного очка.
После девяти этапов чемпионата в активе коллектива 15 очков — все они заработаны Кевином Магнуссеном, сменившим Мазепина в команде после увольнения.
«Меня эти слова не расстроили. Я считаю, что вообще плохо говорить о людях за спиной: меня воспитали по-другому. С Аяо я ел за одним столом, он приезжал ко мне домой, когда я в Англии делал барбекю для команды, готовил ему бургеры своими руками…
Если он так это видит, то как взрослый человек и профессионал имеет право на своё мнение. Я уверен, он разбирается в гонках, но я с этими словами не согласен», — сказал Мазепин в интервью группе журналистов, включая корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.
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