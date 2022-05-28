В «Хаасе» считают, что с Шумахером и Мазепиным у них было бы ноль очков

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу высказал мнение, что, не расстанься американская команда с россиянином Никитой Мазепиным перед стартом нынешнего сезона Формулы-1, в её активе к настоящему времени не было б ни одного набранного очка.
«Если б у нас была та же пара пилотов, что и в прошлом году, мы бы сейчас были на 10-м месте без единого набранного очка. Наверняка у нас возникали бы такие мысли: «Боже мой! Мы вложили столько усилий в разработку этой машины, а ведь мы даже не можем попасть в третий сегмент». Но с кем-то вроде Кевина мы сохраняем оптимизм», — приводит слова Комацу GrandPX.news.
В настоящее время «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 15 очков. Все они были добыты исключительно за счёт Кевина Магнуссена. Мик Шумахер пока не набрал ни одного балла.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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