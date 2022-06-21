Мик Шумахер: мне не сложно сохранять мотивацию, несмотря на неудачи

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о том, что не теряет мотивацию к выступлениям в Формуле-1, несмотря на неудачи.

«Мне не сложно сохранять мотивацию, несмотря на неудачи. Я здесь, потому что люблю этот спорт. Я люблю пилотирование. Очевидно, что ты хочешь получать награду за свою борьбу. К сожалению, в Канаде этого не получилось, но я уверен, что у нас ещё будут возможности. В конце концов удача повернётся ко мне лицом, надеюсь на это», — приводит слова Шумахера Racingnews365.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер пока не набрал ни одного очка. Его товарищ по команде Кевин Магнуссен с 15 баллами – на 12-й позиции. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — у него 175 очков.