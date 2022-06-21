Даннер: Феттель в Формуле-1 только для того, чтобы протестовать

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о своём соотечественнике, пилоте Астон Мартин» Себастьяне Феттеле. На Гран-при Канады Феттель хотел выступить в специальном шлеме, чтобы привлечь внимание к вопросам экологии, а в паддоке появился в футболке, на которой было написано, что Канада совершает климатические преступления. От скандального дизайна шлема Себастьян впоследствии отказался.



«Мне кажется, что он в Формуле-1 только для того, чтобы протестовать. Себастьян должен сосредоточиться на гонках, за это ему и платят. Конечно, каждый волен делать то, что хочет, но я не уверен, как долго он пробудет здесь», — приводит слова Даннера GPblog со ссылкой на ServusTV.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год: