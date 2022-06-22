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В «Росгонках» рассказали, что с деньгами, заплаченными Ф-1 за отменённый Гран-при России

В «Росгонках» рассказали, что с деньгами, заплаченными Ф-1 за отменённый Гран-при России
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Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов разъяснил ситуацию с промоутерским взносом, который «Росгонки» внесли Формуле-1 за проведение Гран-при России 2022 года, прежде чем этап был отменён из-за событий на Украине.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его попавший под санкции банк вышел из состава «Росгонок», но компания всё равно не может получить деньги обратно. В то же время бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, что, по его информации, Формула-1 всё-таки намерена выплатить деньги «Росгонкам» за отменённый Гран-при России.

«Банк действительно вышел из состава учредителей АНО. Ф-1 выдвинула ряд требований к нам, для того чтобы у них была техническая возможность вернуть нам деньги. По состоянию на сейчас все условия выполняются. Остаётся только ждать одобрения со стороны соответствующих ведомств США и Великобритании», — рассказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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