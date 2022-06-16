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Глава РАФ прокомментировал возможное возвращение Формулы-1 в Россию

Глава РАФ прокомментировал возможное возвращение Формулы-1 в Россию
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Виктор Кирьянов, президент Российской автомобильной федерации (РАФ), ответил на вопросы о возможном возвращении Формулы-1 в Россию.

«Это одному богу известно. Но с международной федерацией (ФИА) мы поддерживаем контакт, работаем. Все нормативные бумаги к нам от них приходят. Мы вовлечены во всё, что касается автоспорта, совещаний», — цитирует Кирьякова ТАСС.

Также Кирьяков добавил, что автодром, построенный в Санкт-Петербурге, уже получил все необходимые лицензии и может принимать соревнования любого уровня.

В марте 2022 года руководство Формулы-1 разорвало контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи. Со следующего сезона гонку планировали проводить в Ленинградской области.

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