Глава РАФ прокомментировал возможное возвращение Формулы-1 в Россию

Виктор Кирьянов, президент Российской автомобильной федерации (РАФ), ответил на вопросы о возможном возвращении Формулы-1 в Россию.



«Это одному богу известно. Но с международной федерацией (ФИА) мы поддерживаем контакт, работаем. Все нормативные бумаги к нам от них приходят. Мы вовлечены во всё, что касается автоспорта, совещаний», — цитирует Кирьякова ТАСС.



Также Кирьяков добавил, что автодром, построенный в Санкт-Петербурге, уже получил все необходимые лицензии и может принимать соревнования любого уровня.



В марте 2022 года руководство Формулы-1 разорвало контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи. Со следующего сезона гонку планировали проводить в Ленинградской области.

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