Боттас рассказал, что едва не завершил карьеру из-за неспособности противостоять Хэмилтону

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что мог завершить карьеру в 2018 году, когда выступал за «Мерседес».

«В конце 2018 года я почти завершил карьеру. Это было так близко. Просто из-за того, что я не мог понять и принять тот факт, что не смог победить Льюиса за эти два года. Я так сильно давил на себя. К концу 18-го года, особенно когда я начал играть роль второго плана, я действительно не мог этого выдержать, действительно боролся с собой. Это было невесело.

Тогда я подумал, что с меня хватит. Человеческий разум устроен странно, иногда вы попадаете в тёмные места и теряете радость от происходящего. Я потерял радость от Формулы-1 и гонок в Формуле-1. Я был почти зол на Формулу-1, это странно. Мне просто нужно было немного отдохнуть. Подумал обо всём в целом и понял, что это очень крутой спорт, и у меня ещё есть большие возможности впереди», – приводит слова Боттаса ESPN.