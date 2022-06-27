Росберг: сейчас «Феррари» уже нечего терять

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил перспективы «Феррари» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.



«Думаю, что сейчас «Феррари» уже нечего терять. Просто пробуйте, а затем посмотрите, в чём можно ещё прибавить. В первую очередь они должны разобраться с проблемами надёжности, но сейчас давление немного спало, так что им будет проще.



Я говорю о том, что после двух первых гонок их называли явными фаворитами, но теперь они отстали. Нечего терять, просто попробуйте и посмотрим, на что вы способны», — цитирует Росберга PlanetF1.



После девяти этапов Гран-при пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс располагаются на третьем и пятом местах в общем зачёте, соответственно. В Кубке конструкторов «Феррари» уступает «Ред Булл».