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Росберг: сейчас «Феррари» уже нечего терять

Росберг: сейчас «Феррари» уже нечего терять
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил перспективы «Феррари» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Думаю, что сейчас «Феррари» уже нечего терять. Просто пробуйте, а затем посмотрите, в чём можно ещё прибавить. В первую очередь они должны разобраться с проблемами надёжности, но сейчас давление немного спало, так что им будет проще.

Я говорю о том, что после двух первых гонок их называли явными фаворитами, но теперь они отстали. Нечего терять, просто попробуйте и посмотрим, на что вы способны», — цитирует Росберга PlanetF1.

После девяти этапов Гран-при пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс располагаются на третьем и пятом местах в общем зачёте, соответственно. В Кубке конструкторов «Феррари» уступает «Ред Булл».

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