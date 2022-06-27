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В «Астон Мартин» рассказали, сколько им необходимо отыграть, чтобы опередить середняков

В «Астон Мартин» рассказали, сколько им необходимо отыграть, чтобы опередить середняков
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, какой дефицит скорости нужно отыграть команде, чтобы опередить среднюю группу команд.

«В Барселоне нам не хватало темпа, что вполне очевидно. С тех пор машина не менялась. Конечно, болид лучше, чем был в начале сезона, но выглядеть конкурентоспособнее нам помогли в том числе и трассы. Нужно быть реалистами. Нужно привезти обновления на трассу такого типа, чтобы оставаться в борьбе, ведь и остальные команды, пожалуй, подготовят новинки к Сильверстоуну.

Всегда благодаря разным трассам узнаёшь что-то новое, да и проблемы с дельфинированием меняются от трассы к трассе. Но мы многому научились, нам стало легче проезжать по поребрикам, пилотаж более комфортный, болид стал мягче, а сцепление с асфальтом стало лучше. Но было бы смело говорить, что мы понимаем всё. Сейчас нам нужно найти от трёх десятых до половины секунды, чего должно хватить, чтобы опередить середняков, пусть этого и не хватит для борьбы с «Мерседесом», — приводит слова Крака RaceFans.

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» располагается лишь на восьмом месте. Пилоты команды Себастьян Феттель и Лэнс Стролл занимают 14-е и 18-е места в общем зачёте.

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