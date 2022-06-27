В «Астон Мартин» рассказали, сколько им необходимо отыграть, чтобы опередить середняков

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, какой дефицит скорости нужно отыграть команде, чтобы опередить среднюю группу команд.



«В Барселоне нам не хватало темпа, что вполне очевидно. С тех пор машина не менялась. Конечно, болид лучше, чем был в начале сезона, но выглядеть конкурентоспособнее нам помогли в том числе и трассы. Нужно быть реалистами. Нужно привезти обновления на трассу такого типа, чтобы оставаться в борьбе, ведь и остальные команды, пожалуй, подготовят новинки к Сильверстоуну.



Всегда благодаря разным трассам узнаёшь что-то новое, да и проблемы с дельфинированием меняются от трассы к трассе. Но мы многому научились, нам стало легче проезжать по поребрикам, пилотаж более комфортный, болид стал мягче, а сцепление с асфальтом стало лучше. Но было бы смело говорить, что мы понимаем всё. Сейчас нам нужно найти от трёх десятых до половины секунды, чего должно хватить, чтобы опередить середняков, пусть этого и не хватит для борьбы с «Мерседесом», — приводит слова Крака RaceFans.



В Кубке конструкторов «Астон Мартин» располагается лишь на восьмом месте. Пилоты команды Себастьян Феттель и Лэнс Стролл занимают 14-е и 18-е места в общем зачёте.