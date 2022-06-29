Стало известно, какую прибавку на круге может получить «Уильямс» после обновления
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Новый пакет обновлений, который приготовила британская команда Формулы-1 «Уильямс» к Гран-при Великобритании, может принести ей прибавку в скорости на круге вплоть до секунды. Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.
Примечательно, что обновление будет доступно только на автомобиле Александера Албона. Об этом ранее сообщили в пресс-службе «Уильямса».
«Сильверстоун — домашняя гонка для команды и наполовину для меня! Сильверстоун также является местом, где я впервые получил лицензию на картинг в восемь лет, так что для меня всё началось именно там. Думаю, будет здорово», — сказал Албон.
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