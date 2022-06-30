Пилот молодёжной программы «Ред Булл» объяснил, почему провёл тесты в «Макларене»

Гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Джехан Дарувала рассказал о частных тестах за рулём машины «Макларен» образца прошлого года.

«Главное было проехать круги Формулы-1. В этом году с «Ред Булл» их можно было проехать только в официальной сессии.



Моё руководство и мой отец поговорили с мистером Марко перед тестами. Для него не было ничего страшного в том, чтобы посадить за руль болида Формулы-1 одного из своих молодых гонщиков.



Учиться всегда полезно, и если в будущем мне представится такая возможность — будь то свободная практика или любой другой тест — у меня уже есть несколько дней опыта. Так что это всегда помогает. Это самое приятное в работе в команде Red Bull Junior Team: они позволяют нам исследовать наши маршруты и дают нам возможности, когда они появляются», — приводит слова Дарувалы f1feedseries.com.