Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший владелец «Маруси» рассказал, как помогал карьере Шарля Леклера

Бывший владелец «Маруси» рассказал, как помогал карьере Шарля Леклера
Комментарии

Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков признался, что в своё время помогал карьере нынешнего гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

«Леклер был моим пилотом в картинге. Я знал его с детства: Шарль был чемпионом в картинге, я поддерживал его в начале карьеры. Агенты сказали, что есть перспективный парень. Он значительно выделялся: это был яркий, самобытный пилот, отчаянно атакующий.

Кого сейчас котирую выше всех? Тех, кто сейчас и доминирует — Ферстаппен, Леклер. Перес когда-то на моих глазах разбился в Монако на выходе из шиканы — чудовищная авария. Все думали, что он потом и близко не подойдёт к машине — а смотрите, что он творит! Нет, это настоящие чемпионы. Это люди, которые ради своей цели готовы разбежаться и головой пробить стену», — заявил Чеглаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Оказывается, владелец русской команды Ф-1 помогал Леклеру. Интервью о «Марусе» и не только Оказывается, владелец русской команды Ф-1 помогал Леклеру. Интервью о «Марусе» и не только
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022