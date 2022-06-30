Бывший владелец «Маруси» рассказал, как помогал карьере Шарля Леклера

Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков признался, что в своё время помогал карьере нынешнего гонщика «Феррари» Шарля Леклера.



«Леклер был моим пилотом в картинге. Я знал его с детства: Шарль был чемпионом в картинге, я поддерживал его в начале карьеры. Агенты сказали, что есть перспективный парень. Он значительно выделялся: это был яркий, самобытный пилот, отчаянно атакующий.



Кого сейчас котирую выше всех? Тех, кто сейчас и доминирует — Ферстаппен, Леклер. Перес когда-то на моих глазах разбился в Монако на выходе из шиканы — чудовищная авария. Все думали, что он потом и близко не подойдёт к машине — а смотрите, что он творит! Нет, это настоящие чемпионы. Это люди, которые ради своей цели готовы разбежаться и головой пробить стену», — заявил Чеглаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.