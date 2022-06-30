Директива ФИА по борьбе с дельфинированием вступит в силу на Гран-при Франции

Международная автомобильная федерация установила крайний срок решения проблем с дельфинированием болидов, сообща6ет GPFans. ФИА приняла решение не применять новую техническую директиву на двух предстоящих этапах в Великобритании и Австрии — правило вступит в силу, начиная с Гран-при Франции.
Напомним, директива была выпущена перед Гран-при Канады, однако ФИА не смогла определиться с критериями допустимых колебаний. Ожидалось, что директива вступит в силу уже в Сильверстоуне, однако в ФИА отложили правило до этапа на автодроме «Поль Рикар».
Как сообщили в федерации, была выработана метрика для определения степени колебания болидов и уровня вертикальной нагрузки, которой подвергаются пилоты. Все команды получат возможность изучить поведение машин на двух следующих этапах, чтобы подготовиться к вступлению директивы в силу.
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