Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Директива ФИА по борьбе с дельфинированием вступит в силу на Гран-при Франции

Директива ФИА по борьбе с дельфинированием вступит в силу на Гран-при Франции
Комментарии

Международная автомобильная федерация установила крайний срок решения проблем с дельфинированием болидов, сообща6ет GPFans. ФИА приняла решение не применять новую техническую директиву на двух предстоящих этапах в Великобритании и Австрии — правило вступит в силу, начиная с Гран-при Франции.

Напомним, директива была выпущена перед Гран-при Канады, однако ФИА не смогла определиться с критериями допустимых колебаний. Ожидалось, что директива вступит в силу уже в Сильверстоуне, однако в ФИА отложили правило до этапа на автодроме «Поль Рикар».

Как сообщили в федерации, была выработана метрика для определения степени колебания болидов и уровня вертикальной нагрузки, которой подвергаются пилоты. Все команды получат возможность изучить поведение машин на двух следующих этапах, чтобы подготовиться к вступлению директивы в силу.

Борьба за здоровье гонщиков Ф-1 решит судьбу титула? Скандалы почти неизбежны Борьба за здоровье гонщиков Ф-1 решит судьбу титула? Скандалы почти неизбежны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022