В «Мерседесе» видят повод для оптимизма по итогам пятницы в Сильверстоуне

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Великобритании.



«Похоже, что мы сделали шаг вперёд, потому что обычно в пятницу мы достаточно далеко от лидеров. Завтра «Феррари» и «Ред Булл» наверняка прибавят, однако хороший темп на серии кругов даёт нам повод для оптимизма. Обычно мы уступаем примерно полсекунды с круга, иногда семь-восемь десятых, однако здесь такого нет. Может быть, дело в трассе, которая подходит нам.



Нам над многим ещё предстоит поработать, на высокой скорости осталось дельфинирование, однако я надеюсь, что новинки помогут нам двигаться в верном направлении. У нас есть сложности с дельфинированием в девятом и 15-м поворотах, мы займёмся ими, когда соберёмся на брифинге. Надеюсь, завтра мы ещё прибавим», — приводит слова Шовлина RacingNews365.