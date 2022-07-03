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Артур Леклер выиграл основную гонку Формулы-3 в Сильверстоуне

Артур Леклер выиграл основную гонку Формулы-3 в Сильверстоуне
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Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, праздновал победу в главной гонке этапа Формулы-3 в Сильверстоуне. Второй результат продемонстрировал британец Зак О'салливан. Тройку сильнейших замкнул ещё один британский пилот Оливер Берман.

Формула-3. Сильверстоун. Основная гонка:

1. Артур Леклер — 22 круга
2. Зак О'салливан +0,9
3. Оливер Берман +0,9
4. Кайо Колле +1,2
5. Исаак Хаджар +1,6
6. Джек Кроуфорд +2,3
7. Виктор Мартинс +4,0
8. Джонни Эдгар +4,6
9. Давид Видалес +5,8
10. Рис Усидзима +6,6

Напомним, российский гонщик Александр Смоляр этап в Сильверстоуне был вынужден пропустить, так как получил отказ в получении британской визы.

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