Артур Леклер выиграл основную гонку Формулы-3 в Сильверстоуне

Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, праздновал победу в главной гонке этапа Формулы-3 в Сильверстоуне. Второй результат продемонстрировал британец Зак О'салливан. Тройку сильнейших замкнул ещё один британский пилот Оливер Берман.

Формула-3. Сильверстоун. Основная гонка:

1. Артур Леклер — 22 круга

2. Зак О'салливан +0,9

3. Оливер Берман +0,9

4. Кайо Колле +1,2

5. Исаак Хаджар +1,6

6. Джек Кроуфорд +2,3

7. Виктор Мартинс +4,0

8. Джонни Эдгар +4,6

9. Давид Видалес +5,8

10. Рис Усидзима +6,6

Напомним, российский гонщик Александр Смоляр этап в Сильверстоуне был вынужден пропустить, так как получил отказ в получении британской визы.