После аварии в Сильверстоуне на трассу попыталось выбежать несколько протестующих

Стало известно, что во время гонки в Сильверстоуне на трассу попыталось выбежать сразу несколько человек. Это произошло сразу после того, как в начале заезда произошла крупная авария с участием пяти пилотов.

Ранее сообщалось, что протестующие собираются помешать проведению гонки.

«Мы можем подтвердить, что после красного флага несколько человек попыталось пройти на трассу. Эти люди были немедленно убраны с трассы, и сейчас этим вопросом занимаются местные власти», — говорится в заявлении ФИА.

Напомним, авария произошла с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), Юки Цуноды («Альфа Таури»), Эстебана Окона («Альпин») и Алекса Албона («Уильямс»). В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.