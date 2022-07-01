Протестующие собираются сорвать гонку Гран-при Великобритании

Глава службы безопасности Гран-при Великобритании Том Томпсон сообщил, что группа протестующих намерена сорвать гонку Формулы-1.



«Мы получили достоверные сведения, что группа протестующих планирует срыв соревнований и возможный прорыв на трассу в день гонки. Я хотел бы обратиться к этим людям и предупредить о недопустимости подвергать риску себя, пилотов, а также судей, волонтёров и зрителей. Выход на трассу несёт за собой огромную опасность, и если вы не намерены отказываться от своих планов, то рискуете жизнью.



Возможность протестовать — одно из прав человека в нашей стране, и мы будем рады поговорить с вами и помочь вам реализовать своё право на мирный протест на территории автодрома. Но мы просим вас не создавать ситуации, которые влекут за собой угрозу жизни», — приводит слова Томпсона RaceFans.