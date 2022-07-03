Шумахер высказался по поводу первых заработанных очков в карьере

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался по поводу восьмого места на Гран-при Великобритании.

«Мы действительно счастливы. Я сказал, что у нас есть хорошая скорость, чтобы идти вперёд и бороться, и мы определённо показали это сегодня. Это здорово для команды — два пилота финишировали в очках. Это отразится на Кубке конструкторов. Что касается меня, то теперь я счастлив сосредоточиться на том, что действительно важно, а это гонки и пилотирование», – приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

Напомним, Шумахер впервые в карьере финишировал в топ-10 и заработал очки.



Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Примечательно, что для него эта победа стала первой в карьере.