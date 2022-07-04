В «Альфа Ромео» прокомментировали опаснейшую аварию Чжоу

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался по поводу аварии в Сильверстоуне с участием пилота его команды Гуаньюя Чжоу.
«Я думаю, мы все согласимся, что самое важное сегодня — это то, что Чжоу вышел из такой крупной аварии без травм. То, что мы наблюдали, было драматической сценой, и мы снова должны поблагодарить за положительный исход большие улучшения в области безопасности, инициированные ФИА и Формулой-1. Работа по повышению безопасности в нашем спорте никогда не заканчивается, и сегодняшний день напоминает нам о том, насколько это важно.
Чжоу в порядке и готов к гонке в Австрии на следующей неделе, и это большая победа дня. В целом у нас была тяжёлая гонка, в которой мы потеряли Валттери из-за проблем с коробкой передач, когда он шёл в восьмёрке и рассчитывал на действительно высокий результат. Жаль упускать возможность набрать очки, но таковы гонки. Мы можем утешиться темпом, который мы показали во время гонки: мы можем с оптимизмом смотреть на соревнования в Австрии на следующей неделе», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.
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